Covid: Lavevaz, dati migliorano ma non abbassare la guardia

"I dati e le curve stanno lentamente migliorando, nelle ultime settimane l'andamento è costante, l'indice Rt sta scendendo. Ma non dobbiamo abbassare la guardia". Lo ha detto il presidente della regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, facendo il punto sull'emergenza Covid. "Siamo entrati in zona rossa perchè i nostri scenari di rischio erano critici - ha aggiunto - ma se stessimo due settimane con un Rt inferiore all'1,5 allora passeremo in zona arancione. Con tutta probabilità almeno fino al 27 novembre resteremo in zona rossa".