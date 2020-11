Covid: Barmasse, situazione sta migliorando

"In ambito sanitario il sistema sta migliorando e sta reggendo l'onda urto della seconda ondata, dando anche migliori servizi sul territorio". Lo ha riferito oggi l'assessore regionale alla Sanità Roberto Barmasse, precisando che la chiusura del reparto Covid 6 ha consentito la riattivazione di un reparto a terapia ordinaria.

"Per ciò che concerne i tamponi - ha aggiunto Barmasse - è stato recuperato il pregresso e ora non ci sono più ritardi". Secondo l'assessore "anche i dati di oggi indicano una riduzione dei pazienti a 103 casi positivi e un aumento pazienti guariti".