Covid: 154 nuovi positivi e 253 guariti in Valle d'Aosta

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 154 nuovi casi positivi al coronavirus in Valle d'Aosta. E' quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi (dati Usl). Ci sono stati anche quattro morti che portano il totale dei decessi a 257 (111 nella 'seconda ondata'). Le persone sottoposte a tampone sono state 263. Da segnalare anche 253 guariti (il totale sale a 3.079) mentre il numero totale di contagiati attuali è 2.163. I ricoverati sono 169 di cui 17 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 1.994 persone.