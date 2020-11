Giornata colletta alimentare si dematerializza con gift card

"Quest'anno la spesa si fa con le card": la 24/a Giornata nazionale della colletta alimentare - in calendario dal 21 novembre all'8 dicembre in vari esercizi commerciali valdostani - si 'dematerializza' e prevede delle 'gift card' da 2, 5 e 10 euro che saranno disponibili alle casse dei supermercati e che verranno convertite in prodotti alimentari per le persone in difficoltà. Sarà possibile partecipare anche online su Amazon.it, Esselungaacasa.it eMygiftcard.it.

Al termine della Colletta - è spiegato in una nota - il valore complessivo di tutte le card sarà convertito in prodotti alimentari non deperibili come pelati, legumi, alimenti per l'infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti utili. Tutto sarà consegnato alle sedi regionali del Banco Alimentare e distribuito, con le consuete modalità, alle strutture caritative convenzionate". "La spesa quest'anno - prosegue la nota - non potrà essere donata fisicamente per ragioni di sicurezza sanitaria. Per le stesse evidenti ragioni di sicurezza non ci potranno essere nei supermercati i consueti gruppi di volontari entusiasti, che saranno presenti in numero ridotto solo il 28 novembre, compatibilmente con le norme vigenti nelle singole regioni". La Giornata nazionale della colletta alimentare è un'iniziativa promossa dal Banco alimentare.