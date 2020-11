Covid, otto morti e 143 nuovi contagiati in Valle d'Aosta

Otto morti e 143 nuovi casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. E' quanto riportato nel bollettino dell'Unità di crisi (dati Usl). Le persone sottoposte a tampone sono state 205. Da registrare anche 137 guariti (il totale sale a 2.701) mentre il numero totale di contagiati attuali è 2.295.

Dall'inizio della pandemia i morti sono 248 (102 nella seconda ondata di contagi). I ricoverati sono 160 di cui 12 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 2.135 persone.