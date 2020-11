Covid: record nuovi casi positivi in Valle d'Aosta, 245 in 24 ore

Sono 245 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta, a fronte a 289 persone sottoposte a tampone. I guariti sono 304 e il numero totale di casi positivi attuali cala da 2.363 a 2.299.

Sono stati sei i decessi, portando il numero totale dall'inizio della pandemia a 240 (94 nella seconda ondata di contagi).

I pazienti Covid-positivi ricoverati sono 146 (venerdì erano 149), 13 (erano 15) coloro che si trovano in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare vi sono 2.140 persone (erano 2.199). I dati emergono dal bollettino diffuso dalla Regione Valle d'Aosta.