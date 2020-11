Scuola: Caveri, commissione studio su precariato

(ANSA) - AOSTA, 13 NOV - Una commissione tecnico-giuridica che studi entro la fine dell'anno i poteri e le competenze regionali riguardo al tema del precariato in ambito scolastico.

La proposta è stata avanzata oggi dall'assessore regionale Luciano Caveri in un incontro con una delegazione dell'Associazione Professori senza cattedra. I temi sul tavolo sono stati il concorso straordinario e le problematiche emerse nell'emergenza sanitaria, la situazione degli insegnanti supplenti delle scuole paritarie e degli educatori del Convitto Federico Chabod. Secondo Caveri "un esame a mente aperta dell'ordinamento valdostano e soprattutto dello Statuto d'autonomia può consentire di verificare le strade più adatte per far fronte al fenomeno del precariato". (ANSA).