Covid:sindacati, escludere responsabilità dipendenti funivie

"Un'azione di coordinamento e coinvolgimento delle istituzioni locali e delle strutture sindacali aziendali e territoriali per uniformare le regole di utilizzo degli impianti, per escludere la responsabilità dei lavoratori nella gestione dei flussi dell'utenza e per garantire la tutela della salute dei lavoratori". Sono alcune delle richieste unitarie di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Savt avanzate all'associazione datoriale Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef) sulle condizioni di avvio della stagione sciistica.

Secondo i sindacati "serve promuovere un utilizzo graduale e progressivo delle risorse previste dal Decreto Ristori, rispetto alle eventuali necessità di chiusure e della diminuzione dell'utenza". Inoltre "è opportuno prevedere forme di tutela occupazionale e sostegno economico per i lavoratori stagionali.

È necessario implementare la formazione per prevenire e contenere gli infortuni, anche a seguito di aggressioni ed infine promuovere il riconoscimento delle attività svolte in quota ed in condizioni climatiche avverse tra le attività usuranti o gravose, ribadendo quanto contenuto nell'avviso comune sottoscritto in occasione del rinnovo del contratto nazionale".