Covid: su Internet elenco negozi aperti ad Aosta

Sui siti internet del Comune di Aosta (www.comune.aosta.it) e della Confcommercio Valle d'Aosta (www.ascomvda.it) e sui rispettivi profili social saranno segnalati i negozi aperti nel capoluogo regionale, che effettuano servizi di consegna a domicilio. L'obiettivo, spiegano Comune e associazione, è "di fornire un'informazione utile ai cittadini e di promuovere il commercio di prossimità al dettaglio" in questa fase di lock down.

Gli esercenti interessati possono segnalare la propria attività agli indirizzi di posta elettronica aosta@confcommercio.it o ioconsegno@comune.aosta.it. O anche con un messaggio WhatsApp al numero 366 594 2478.

"Auspichiamo che tale servizio che offriamo ai cittadini possa rappresentare anche una piccola opportunità lavorativa per i pubblici esercizi che stanno vivendo una vera e propria emergenza non solo sanitaria ma anche economica trovandosi a dover salvaguardare al meglio la propria impresa già messa a dura prova lo scorso marzo", spiega Graziano Dominidiato, presidente della Confcommercio. Secondo l'assessora allo Sviluppo economico, Alina Sapinet, "la scommessa sul futuro della città passa anche dal mantenimento del suo tessuto economico e dei conseguenti livelli occupazionali nel settore del commercio". "Dopo quelli già avviati, - aggiunge Sapinet, stiamo cercando di mettere a punto ulteriori strumenti per sostenere, per quanto possibile, l'attività dei negozianti".