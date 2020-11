Gimbe, occupato 86% posti letto area medica Parini

In Valle d'Aosta l'86% dei posti letto in area medica e il 50% in terapia intensiva sono occupati da pazienti Covid. Lo rivela il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe (settimana 4-10 novembre) sull'emergenza coronavirus secondo cui "la Valle d'Aosta ha superato la soglia di saturazione sia per l'area medica che per la terapia intensiva". I casi attualmente positivi (ogni 100.000 abitanti) sono 1.829, dato più alto a livello nazionale (la media è di 978). L'incremento dei casi è del 24,3% (media nazionale 31%) e resta alto il rapporto tra contagiati e casi testati che è del 61,6% (dato più elevato a livello nazionale).