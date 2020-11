Covid: J.B. Festaz, positivi 35 anziani e 21 operatori

Nella casa di riposo J.B. Festaz di Aosta sono stati registrati 35 ospiti positivi al coronavirus su 99 e 21 operatori sanitari su 141. "Nonostante le rigide misure di prevenzione e cura, per dieci ospiti - fa sapere la struttura - si è reso necessario il ricovero in ospedale, dove si sono purtroppo verificati cinque decessi, che si sommano ai tre avvenuti in Rsa". La casa di riposo ha eseguito 450 tamponi rapidi antigenici nell'arco di 15 giorni, serviti alla "individuazione precoce dei pazienti positivi" con "la tempestiva apertura di due reparti, isolati dal resto della struttura: uno di questi sarà a breve operativo presso la Rsa, adeguata sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista organizzativo, grazie ad una collaborazione con l'azienda Usl Valle d'Aosta, al fine di curare gli ospiti Covid in modo appropriato e in sicurezza".

Con l'obiettivo di arginare il senso di solitudine degli anziani familiari è stato inoltre attivato "per tutti gli ospiti un servizio di chiamate e videochiamate che, dall'inizio della pandemia, ha registrato oltre 800 videochiamate e più di 500 chiamate".

In occasione del Natale la casa di riposo ha lanciato una raccolta fondi - sostenuta da Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta - per realizzare una Stanza Snoezelen Multisensoriale con luci, suoni, colori, profumi e particolari attrezzature che creano un ambiente in grado di agire positivamente sulla persona.