Covid: in Valle d'Aosta sei morti e 167 nuovi contagiati

Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta ci sono stati sei decessi e 167 nuovi casi positivi al coronavirus. E' quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi. Le persone sottoposte a tampone sono state 573. I contagiati attuali sono 2.338, di cui 175 ricoverati (16 in terapia intensiva). Il totale dei morti sale a 231 dall'inizio della pandemia (85 nella 'seconda ondata'). I guariti sono 2.186, ovvero 155 in più rispetto a ieri. Da segnalare anche 5 sanzioni da parte delle forze dell'ordine per la violazione delle misure restrittive.