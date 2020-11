Covid: in Valle d'Aosta 4.000 persone in attesa di tampone

Sono quasi 4.000 i valdostani in attesa di un tampone per accertare o meno l'infezione da Covid. Si tratta sia di test per rilevare la presenza del coronavirus sia di test di guarigione. Secondo quanto riferito da Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'Unità di crisi per l'emergenza Covid, "in questa fase siamo in grado di processare circa 600-700 tamponi al giorno". In merito sono molte le proteste sui social di persone in attesa di tampone, soprattutto per determinare la guarigione e uscire dall'isolamento domiciliare.