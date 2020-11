Covid: 17 in Rianimazione, ampliati posti al Parini

Da oggi pomeriggio sono 30 i posti letto in Rianimazione per i pazienti Covid più gravi che sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta. L'ampliamento è legato all'aumento dei pazienti in terapia intensiva che sono saliti a 17 (ieri erano 15). "La situazione dei posti letto in ospedale - spiega Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'Unità di crisi per l'emergenza Covid in Valle d'Aosta - da due giorni è gestibile, tra dimissioni e nuovi ingressi, con un saldo pari a zero. Si sta ripetendo quello che è avvenuto a marzo, con una crescita dei casi gravi che arrivano al Parini".