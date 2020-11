Recovery: Valle d'Aosta presenta 50 progetti per 1 mld euro

La Valle d'Aosta ha raccolto più di cinquanta progetti, per un investimento complessivo di un miliardo di euro, destinati al finanziamento nell'ambito del Recovery Fund. I temi riguardano, tra gli altri, il green, la salute, la digitalizzazione, i cambiamenti climatici e le ricadute sul territorio alpino. "Sono progetti che rientrano nel solco delle linee indicate dal Next generation - ha spiegato l'assessore agli Affari europei, Luciano Caveri - al momento non sappiamo quante risorse saranno destinate alla Valle d'Aosta, ma noi abbiamo 'osato'".



Secondo Caveri "questo lavoro è stato utile non solo nella speranza di ottenere finanziamenti, ma anche per avere un repertorio aggiornato di quanto si ritiene utile realizzare in Valle e parte potrà essere utilizzato per l'uso dei fondi europei nel periodo di programmazione 2021-2027".