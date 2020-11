Covid: Manes, sindaci considerati ultima spiaggia

(ANSA) - AOSTA, 10 NOV - Nella gestione dell'emergenza sanitaria Covid "troppa gente sta scaricando sui sindaci tutta una serie di incombenze; non lo fa per partito preso, ma perché gli operatori stessi si stanno trovando in grandissima difficoltà e noi siamo considerati l'ultima spiaggia per diminuire la pressione in molti ambiti". Lo ha detto oggi Franco Manes, sindaco di Doues e presidente del Cpel, durante l'assemblea degli enti locali valdostani. "La situazione sul territorio è complicata, - ha aggiunto Manes - serve un coordinamento maggiore tra territori e strutture sanitarie e dell'emergenza". Il presidente Manes ha proseguito: "Posso comunque garantire che dietro c'è un tale lavoro di tutte le figure sia di responsabilità sia nelle varie strutture operative che è incredibile, dobbiamo comprendere anche noi le difficoltà in cui si sta operando". (ANSA).