Covid: Comune Aosta, sanificazione scuola S. Francesco

(ANSA) - AOSTA, 10 NOV - Dopo la chiusura della scuola primaria San Francesco di Aosta e l'attivazione della quarantena Covid per tutti gli alunni decisa ieri dalla dirigente scolastica, il Comune di Aosta attiverà i "previsti protocolli sanitari che prevedono, tra l'altro, la sanificazione delle classi interessate". Secondo quanto riferito dall'assessore all'Istruzione, Samuele Tedesco, "pur non avendo competenza e responsabilità in merito alla chiusura delle scuole, l'Assessorato applica comunque, dal punto di vista operativo in relazione alle procedure di sanificazione, le decisioni dell'Azienda Usl. Seguiranno, questa settimana, confronti con la Dirigenza scolastica al fine di intercettare situazioni di disagio e dare risposta immediata, per quanto possibile, ai bisogni delle Istituzioni scolastiche e delle famiglie". (ANSA).