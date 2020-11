Covid: Barmasse, ancora 15 posti liberi in ospedale Parini

Nei reparti Covid dell'ospedale Parini di Aosta ci sono ancora 14-15 posti letto liberi. Lo ha riferito l'assessore regionale alla sanità Roberto Barmasse durante la conferenza stampa della Giunta. Nel nosocomio regionale sono 138 i ricoverati, oltre a 14 nel reparto di rianimazione. La situazione "è ancora abbastanza in sofferenza", ha precisato Barmasse, ma c'è "un equilibrio tra dimessi e ricoverati, un equilibrio tuttavia instabile, difficile da prevedere cosa succederà". "Ci verrà in soccorso Isav, con la clinica di Saint-Pierre - ha aggiunto Barmasse - con 35 posti e la micro-comunità di Variney che amplieranno la possibilità di ricoveri a 70 posti, oltre all'ospizio Jean Baptiste Festaz di Aosta".

L'assessore Barmasse ha inoltre escluso l'ipotesi di allestimento di un ospedale da campo in aggiunta alla struttura ospedaliera. "In questo momento a me non risulta che venga costruito un ospedale da campo", ha spiegato. Quanto alla posa di alcune tende di emergenza nell'area dell'ospedale Parini, Barmasse ha aggiunto: "Non c'è ancora indicazione di posizionare le tende, ne valuteremo in futuro la necessità che per il momento non c'è".