Concorso regionale annullato, assolti i due imputati

Il gup Giuseppe Colazingari ha assolto i due imputati per rivelazione di segreto d'ufficio nell'inchiesta seguita all'annullamento della prova scritta di francese di un concorso regionale del 19 aprile 2017. Si tratta dell'insegnante Carolina Proment e del candidato Egidio Marchese. Per loro il pm aveva chiesto la condanna a sei mesi di reclusione.

L'insegnante era uno dei due membri per l'accertamento linguistico della commissione esaminatrice. In base alle indagini, tra lei e il candidato ci sarebbero stati contatti telefonici precedenti alla prova. Era stato il presidente delle commissioni, Edmond Freppa, a segnalare che il candidato, durante l'esame, era stato sorpreso con un foglio diverso da quelli consegnati. La Regione aveva così annullato in autotutela la prova, revocato l'incarico alla commissione e trasmesso gli atti in procura.