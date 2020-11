Usa 2020: Alliance valdotaine, populismo viene accantonato

(ANSA) - AOSTA, 09 NOV - "Con la vittoria di Biden, il populismo, l'arroganza e il negazionismo che hanno caratterizzato la gestione Trump vengono democraticamente accantonati, per lasciare spazio a posizioni più aperte e progressiste nei confronti dei temi globali che coinvolgono tutto il mondo, Valle d'Aosta compresa". Lo scrive in una nota Alliance valdotaine, esprimendo soddisfazione per l'elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti.

Alliance Valdôtaine auspica che "l'elezione di Biden possa essere l'inizio di una nuova fase di ricomposizione delle fratture politiche e sociali, di lotta alle discriminazioni e alle diseguaglianze e di assunzione di responsabilità e di impegni seri in merito alla riduzione delle emissioni climalteranti". (ANSA).