Tutti gli oltre 200 alunni della scuola primaria dell'istituzione scolastica San Francesco di Aosta sono stati posti in quarantena domiciliare a causa dei numerosi casi di positività al Covid diagnosticati negli ultimi giorni. Per i bambini (ma non per i loro genitori) l'isolamento si concluderà il 19 novembre a condizione che si effettui un tampone (con esito negativo). In assenza di tampone la quarantena terminerà il 23 novembre.