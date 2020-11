Covid: Lega Vda, ad Aosta stop zone blu e imposte comunali

La sospensione del pagamento delle zone blu ad Aosta e delle imposte comunali (Imu, Tari, imposta di soggiorno, Icp) per tutte le attività che sono state costrette a chiudere a causa del lock down: lo chiede alla giunta comunale di Aosta il gruppo della Lega Vallée d'Aoste.



"In attesa dei tanto promessi 'ristori' che dovrebbero arrivare dal Governo nazionale - spiega in una nota la Lega - riteniamo che si possa agire sin da subito a livello comunale fornendo un aiuto concreto a tutte quelle categorie che contribuiscono a rendere vivo il tessuto economico della nostra città". Secondo il gruppo consiliare "i nostri imprenditori hanno bisogno di risposte immediate altrimenti molte delle saracinesche che oggi sono abbassate non verranno mai più rialzate".