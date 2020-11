Covid: clinica Saint-Pierre apre 70 posti

La clinica di Saint-Pierre diventerà interamente Covid mettendo a disposizione dell'Usl valdostana tutti i suoi 70 posti letto per i pazienti contagiati. L'accordo è stato sottoscritto oggi tra la Regione Valle d'Aosta, l'azienda sanitaria e la società Isav, proprietaria della struttura sanitaria.

L'ospedale Parini si avvicina alla saturazione e i 35 posti aggiuntivi (rispetto a quelli già pattuiti) consentiranno di liberare letti ad Aosta, soprattutto nei reparti a più bassa intensità di cura. "Questo accordo ci serve per tamponare in extremis la situazione al Parini: se tutto procede bene già da sabato potremo utilizzare questi posti letto", ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse.