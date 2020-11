Covid: 201 nuovi positivi in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 09 NOV - Continua a impennarsi l'andamento dei nuovi positivi in Valle d'Aosta: nelle ultime 24 ore ne sono stati diagnosticati 201 su 272 persone sottoposte al test. I positivi attuali sono 2.266, di cui 159 ricoverati e 15 in terapia intensiva. Sono decedute due persone (207 in totale dall'inizio della pandemia). E' quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi. I guariti salgono a 1.863.

(ANSA).