Covid: Vda, ipotesi ricoveri in albergo vicino ospedale

Aumentare i posti letto dedicati ai pazienti Covid senza sintomi acuti impiegando una struttura alberghiera nelle vicinanza dell'ospedale Parini. E' una delle ipotesi al vaglio della Regione Valle d'Aosta per far fronte all'alto numero di positivi ricoverati. Ad oggi nel nosocomio regionale vi sono 140 pazienti Covid, di cui 126 nei reparti e 14 in rianimazione. Nella clinica Isav di Saint-Pierre ve ne sono un'altra trentina. "La coperta è corta", lamentano i sanitari, impegnati a dimettere chi può tornare a casa per trovare posto ai nuovi pazienti.

I primi trasferimenti di positivi nella microcomunità di Variney, che sarà trasformata in un centro Covid, sono attesi entro una decina di giorni. Resta in piedi l'ipotesi di dedicare altri 30 posti letto ai pazienti positivi al coronavirus nella clinica di Saint-Pierre.