Covid: in Vda 117 positivi su 173 tamponi, decessi a quota 202

Sono 117 i positivi al coronavirus scoperti in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore a fronte di 173 persone sottoposte a tampone. I decessi sono stati sette, portando il numero complessivo dall'inizio della pandemia a 202 (56 dei quali nella seconda ondata di contagi). Sono 97 le persone guarite.

I casi positivi attuali salgono a 2.181, di cui 2.013 in isolamento domiciliare. I ricoverati in terapia intensiva salgono a 14 mentre nei reparti Covid dell'ospedale Parini e nella clinica di Saint-Pierre sono assistite altre 154 persone Covid positive.

Le forze dell'ordine hanno eseguito 417 controlli nell'ambito delle limitazioni della 'zona rossa', sanzionando 6 persone.