Covid: Savt, serve cambio di marcia in gestione crisi

(ANSA) - AOSTA, 06 NOV - "Purtroppo indietro non si torna e non si possono evitare gli errori del passato, però per l'immediato futuro ci aspettiamo un netto cambio di marcia, che in parte si sta già riscontrando, nella gestione della crisi sanitaria che permetta il prima possibile alla Valle d'Aosta di uscire dalla zona rossa". Lo scrive in una nota il direttivo confederale del Savt. "Non appena terminata la fase di emergenza - aggiunge il sindacato - sarà poi necessario avviare subito un confronto per rivedere il modello sanitario regionale, che dovrà avere inevitabilmente un'unica regia e non potrà più essere demandato da una parte agli enti locali e dall'altra all'Ausl".

Il Savt chiede di "avviare subito un tavolo di interlocuzione tra Governo regionale e parti sociali al fine di trovare insieme quelle soluzioni necessarie per affrontare la crisi sanitaria e quella economica che stanno colpendo la Valle d'Aosta".

"La stagione invernale è alle porte - aggiunge - e per il nostro sistema economico è fondamentale farsi trovare pronto per affrontare questo appuntamento, altrimenti rischiamo veramente di assistere ad una crisi economica dalla quale difficilmente ci si potrà riprendere". (ANSA).