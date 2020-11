Covid: salgono a 14 i ricoveri in rianimazione, pronto Covid 6

Sale a 14, rispetto ai 12 di giovedì, il numero i ricoverati in terapia intensiva Covid dell'ospedale Parini. Negli altri reparti dedicati alle persone positive del nosocomio regionale i pazienti sono 123. Insieme ai 35 che si trovano nella clinica di Saint-Pierre, portano il totale dei contagiati ricoverati in strutture ospedaliere valdostane a 172.

Attualmente nei reparti Covid dell'ospedale Parini vi sono poco meno di una decina di posti letto libero. Per prepararsi a eventuali nuovi ricoveri è stato allestito, ma non ancora utilizzato, il reparto Covid 6 in Chirurgia vascolare.