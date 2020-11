Covid: Barmasse, carenza infermieri è criticità del momento

C'è una carenza di personale legata anche al numero di infermieri postivi; il concorso fatto dall'Usl ha consentito di assumere del nuovo personale infermieristico, ma è ovvio che il problema dell'infezione nel personale sanitario è un problema ed è una delle criticità del momento". Così l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, ha commentato la lettera degli infermieri e degli Oss dei reparti Covid. "Molte volte l'infezione non è stata presa in ospedale ma fuori, visto la grande incidenza nella regione, però questo diventa un problema perché il personale va sostituito e la carenza non ci aiuta", ha aggiunto Barmasse che ha anche fornito gli ultimi dati aggiornati sulla diffusione del Covid nel personale sanitario dell'Usl. Risultano contagiati nove medici, 42 infermieri, tre Ots, un'ostetrica, 4 fisioterapisti e 4 tecnici.