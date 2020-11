Covid: oggi ordinanza interpretativa Dpcm della Val d'Aosta

Entro la giornata di oggi il presidente della Regione Valle d'Aosta Erik Lavevaz firmerà un'ordinanza 'interpretativa' del Dpcm per una "applicazione corretta delle norme sul territorio". Lo ha anticipato lo stesso Lavevaz oggi in Consiglio regionale. Tra i punti che saranno affrontati: la Didattica a distanza, (riferita in particolare agli istituti professionali), i servizi di ristorazione e alberghieri nelle vallate laterali e l'attività sportiva nelle zone isolate di montagna.

"La Giunta regionale ha iniziato a fare alcuni primi ragionamenti per calare questo Dpcm alla realtà regionale, alle specificità del nostro territorio - ha spiegato il presidente della regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz - che ha una connotazione molto diversa da una realtà cittadina, quindi le misure che vengono imposte hanno una ricaduta diversa". Secondo Lavevaz si stanno "facendo dei ragionamenti su delle possibili interpretazioni del Dpcm, visto che interventi ampliativi non sono possibili; su delle applicazioni corrette delle norme inserite nel nostro territorio". "Questo - ha ancora detto il presidente della Regione - credo che si possa fare e in queste ore ci lavoreremo".

Lavevaz, restrizioni movimento in Vda non hanno senso - "Sul territorio valdostano, dove molto spesso viviamo in mezzo alla natura, al di là delle situazioni cittadine, abbiamo amplissimi spazi di libertà nella natura, quindi le restrizioni di movimento intorno a casa per le realtà più agricole, di montagna, non hanno molto senso, quando passeggiando sul sentiero l'unico rischio è di incontrare un camoscio o una marmotta: dobbiamo trovare dei correttivi". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta Erik Lavevaz anticipando l'intenzione di emettere un'ordinanza interpretativa del Dpcm.