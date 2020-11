Covid: Infotamponi, nuovo servizio informativo Usl Vda

(ANSA) - AOSTA, 05 NOV - Da venerdì 6 novembre sarà operativo "Infotamponi Covid-19", il nuovo servizio informativo istituito dall'Usl Valle d'Aosta per fornire informazioni ai cittadini sulle misure da adottare correlate all'infezione da coronavirus.

Gli operatori informeranno gli utenti relativamente alle procedure aziendali che coinvolgono i cittadini positivi o i contatti stretti, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione dei tamponi, il periodo di isolamento e di quarantena, il tracciamento dei contatti. Il servizio si occuperà altresì di comunicare l'esito positivo del test per la ricerca da infezione da Sars-CoV-2 telefonando direttamente agli interessati. Il numero dedicato è il seguente: 0165-546222 attivo tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 22. Sarà inoltre possibile lasciare un messaggio nella segreteria telefonica o inviare una mail all'indirizzo infotamponi@ausl.vda.it.

In parallelo l'Usl - si legge in una nota - pubblicherà a breve sul proprio sito internet, in una apposita sezione anch'essa denominata "Infotamponi Covid-19", due vademecum dedicati rispettivamente agli utenti con sintomi e al tracciamento dei contatti stretti, contenenti domande e risposte più frequenti (FAQ). Le due pubblicazioni, che saranno tenute in costante aggiornamento, saranno in formato pdf, scaricabile e stampabile.

(ANSA).