Covid: Gimbe, primato Vda per ricoverati e casi positivi

La Valle d'Aosta mantiene il 'triste' primato in Italia per il numero di casi positivi al coronavirus, il numero di ricoverati e il numero di terapie intensive in rapporto alla popolazione. Lo rileva il report settimanale della Fondazione Gimbe relativo all'emergenza Covid (28 ottobre-3 novembre). In dettaglio: i casi positivi ogni 100.000 abitanti sono saliti a 1.631 nella regione alpina (693 media nazionale); i ricoverati con sintomi ogni 100.000 abitanti sono 135,3 (35); i ricoverati in terapia intensiva ogni 100.000 abitanti sono 10,3 (media nazionale 3,7).

Migliorano invece altri indicatori, tra cui: l'incremento dei casi positivi è stato del 31,7% (media nazionale 34,5%); i casi testati ogni 100.000 abitanti sono stati 1.471 (media nazionale 1.355).