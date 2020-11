Covid: E. Guichardaz, serve confronto costruttivo tra tutti

"I cittadini valdostani devono essere informati in modo corretto. In questo momento dobbiamo lavorare insieme: credo sia possibile, come è stato fatto ieri, mettere in campo un confronto costruttivo tra le diverse forze in Consiglio". Così la capogruppo di Progetto Civico Progressista, Erika Guichardaz, nel dibattito sulla zona rossa in Valle d'Aosta.

"La Conferenza delle Regioni, nelle affermazioni del Governatore Bonaccini, - ha aggiunto - ha ribadito le preoccupazioni delle Regioni. Autonomia significa responsabilità: dobbiamo prendere coscienza dei dati e non sottovalutare la situazione che stiamo vivendo, chiedendo ai cittadini uno sforzo ulteriore per i prossimi 15 giorni per migliorare la situazione sanitaria".

Secondo Guichardaz "fra poco tempo partirà la stagione invernale, che per noi è la più importante: dobbiamo concentrarci sul risolvere le questioni pratiche, unendoci tutti e 35 per dare forza al Presidente Lavevaz durante la trattativa".