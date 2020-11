Viabilità: Anas, manutenzione gallerie in Valle d'Aosta

Anas ha avviato in Valle d'Aosta un programma di manutenzioni delle gallerie lungo le due due strade statali, per un importo complessivo di 250 mila euro. I lavori, partiti nella seconda metà di ottobre, si concentrano sulla pulizia e la riverniciatura delle pareti con applicazione di nuovi pannelli di rivestimento ma anche sulla manutenzione degli impianti di illuminazione (laddove necessario, tramite pulizia dei punti luce e sostituzione delle lampade giunte a fine vita).



Gli interventi sull'illuminazione riguardano anche gli impianti esterni agli imbocchi. Per consentire i lavori, che Anas prevede di concludere entro metà novembre, è in vigore il senso unico alternato. Durante il fine settimana gli interventi sono eseguiti solo in orario notturno. Sulla statale 26 sono interessate dalle manutenzioni le gallerie 'Tour de Grange', 'Chameran', 'Breil', 'Champotard', 'Leverogne', 'Avise', 'Runaz', 'Pré-Saint-Didier', 'Parco Avventura', 'Pian del Bosco', 'Elevaz 1', 'Elevaz 2' e 'Pontaillod', tra Pont-Saint-Martin e La Thuile.



Sulla statale 26 dir le gallerie 'Pallesieux', 'Verrand', 'La Saxe 1', 'La Saxe 2', tra Pré-Saint-Didier ed Entreves, sulla statale 27 del Gran San Bernardo le gallerie 'Echevennoz', 'Flassin', 'Gran San Bernardo', tra Gignod e Saint Rhemy, e infine sulla statale 27 var 'variante di Gignod' la galleria 'Gignod'.