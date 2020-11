Montagna: da Fondo integrativo 470.000 euro a Valle d'Aosta

Dal Fondo integrativo montagna sono stati destinati 470.000 euro alla Valle d'Aosta. Il provvedimento è stato approvato durante una riunione della Commissione Politica della montagna della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito della Commissione Affari Istituzionali e Generali. E' previsto di utilizzare le risorse dell'annualità 2020, pari a 8 milioni 933 mila 23 euro, per incrementare il numero di progetti relativi alla prevenzione del rischio idrogeologico, presentati dai Comuni delle Regioni italiane a valere sul precedente Bando emanato per l'erogazione delle risorse delle annualità 2018/19 del Fondo integrativo, suddividendo l'importo totale in 19 quote uguali per tutte le Regioni.

"Il Fondo rappresenta un importante strumento per rispondere alle esigenze dei territori montani anche nell'ambito della prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico, sempre più attuale e impellente in relazione alle conseguenze dei cambiamenti climatici" ha commentato l'assessore Luciano Caveri.

Il Fondo integrativo per i Comuni montani, istituito a partire dal 2013, è destinato ai Comuni classificati come interamente montani secondo l'elenco predisposto dall'Istat, e stanzia risorse principalmente per progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, che abbiano carattere straordinario e non siano riferiti alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati.