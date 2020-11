Dpcm: da 5/11 Tpl al 50% e Dad al 100% in scuole superiori

Il trasporto pubblico al 50% della capienza e la Didattica a Distanza al 100% per le scuole superiori: sono le novità introdotte da domani anche in valle d'Aosta dall'ultimo Dpcm firmato dal premier giuseppe Conte. Il coprifuoco resta in vigore dalle 21 alle 5 nella regione alpina.

"Qualsiasi ulteriore restrizione (ovvero le istituzioni di quelle che sono state definite zone rosse o gialle) - dichiara il Presidente della Regione, Erik Lavevaz - che il Governo metterà in campo, in base ai risultati del Comitato scientifico, sarà oggetto di un'ulteriore ordinanza da parte del Ministero della Salute, come previsto dal Dpcm e che stiamo aspettando.

Questo significa che non entreranno in vigore da giovedì 5 novembre. Questo ci permetterà di dare informazione, anche se con un breve preavviso, a tutti i valdostani affinché ognuno si possa organizzare".