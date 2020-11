"Abbiamo sentito questa mattina il Comitato tecnico scientifico e le analisi dei dati sono ancora in corso: la nostra regione risulta essere abbastanza al limite tra scenario tre e scenario quattro, dobbiamo aspettare i risultati del Comitato tecnico scientifico per sapere a quale area saremo destinati". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, intervenendo in Consiglio regionale.