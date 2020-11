Regione: nel 2021 chiude Bor Cva, bilancio record da 2 mld

Pareggia sulla cifra record di 2,032 miliardi il bilancio di previsione della Valle d'Aosta per il 2021. E' quanto emerge dal disegno di legge varato ieri dalla Giunta regionale che andrà ora all'esame del Consiglio Valle. La cifra dipende dalla contabilizzazione (in entrata e in uscita) della chiusura del prestito obbligazionario (Bor) emesso nel 2001, per l'acquisizione delle centrali idroelettriche della Cva, che giunge a scadenza nel maggio 2021.

Al netto di tale operazione (515,7 milioni di euro), le risorse disponibili sono in linea con gli esercizi 2020 e 2022: 1,72 miliardi di euro per il 2021, 1,21 miliardi per il 2022 e 1,22 miliardi per il 2023. Il contributo regionale al risanamento della finanza pubblica è di 102,8 milioni. L'incidenza della spesa corrente è dell'80,65%, la spesa di investimento si attesta al 19,35%.