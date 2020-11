Covid: sindacato medici, rischio default sistema sanitario Vda

"Se in Valle d'Aosta la situazione continua dal punto di vista epidemiologico in questo modo" c'è "il rischio di uno scenario 4, di implosione, di default del sistema sanitario". E' l'allarme di Riccardo Brachet Contul, medico chirurgo ospedaliero, segretario regionale del sindacato Anaao Assomed per la Valle d'Aosta.

Sono già una decina medici ospedalieri positivi al coronavirus, alcuni dei quali sintomatici. "La cosa grave è che sono colleghi che non possono lavorare, e quindi curare. Con l'aumentare dell'onda epidemica e con l'attuale carenza d'organico" - circa 60 unità delle 400 previste - "rischiamo di diventare un ospedale Covid: tutto il personale, già sotto organico, diventa a disposizione del Covid e non riusciamo più ad assicurare i servizi, sia di medicina sia di chirurgia, per tutte le altre patologie di cui la popolazione è affetta". Inoltre, aggiunge il dottor Brachet Contul, "a breve ci sarà probabilmente la chiusura anche degli ambulatori sul territorio".

Occorre quindi intervenire "in qualche modo, con un lockdown, con una limitazione, un controllo dei contagi che si può fare solo tramite misure di responsabilità civica", anche perché "senza la salute non c'è lavoro, non c'è attività produttiva".

Per il segretario del sindacato "la cosa preoccupante è che chi non doveva dormire ha dormito e non ha fatto minimamente tesoro del periodo di marzo e aprile. Adesso la situazione è critica a livello di territorio e di ospedale e purtroppo siamo solamente ai primi di novembre, e c'è tutto l'inverno davanti".

In Valle d'Aosta la carenza di circa 60 medici ospedalieri - "dovremmo essere 400 ma siamo circa 340" - si riversa su "quasi tutte le specialità, a partire da Malattie infettive, che ha un organico inferiore del 50%, Pneumologia del 33%, Radiologia di almeno il 50%, ma anche Ortopedia".