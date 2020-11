Covid: Barmasse, dopo 14 giorni autodichiarazione per guariti

Dopo 14 giorni di isolamento e in assenza di sintomi, da domani chi è stato in contatto con contagiati potrà fare un'autodichiarazione da consegnare in Comune per la revoca dell'ordinanza restrittiva. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, per ovviare alle problematiche emerse negli ultimi giorni riguardo all'esecuzione dei tamponi. "E' una procedura emergenziale - ha aggiunto - che contiamo possa ottenere grandi risultati". Ancora da definire come sarà possibile scaricare e consegnare l'autodichiarazione.