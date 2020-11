Raddoppia l'attività per i "tamponi drive in" sul coronavirus allestita nell'area della Pepinière d'Entreprises di Aosta. Il servizio, gestito dal 118 dell'Usl della Valle d'Aosta, ora può avvalersi anche di una postazione montata dall'Esercito e nella quale è operativo personale militare. Con quest'intervento la capacità di tamponi sale a 40 all'ora ed è in grado così di smaltire le liste di attesa in pochi giorni.