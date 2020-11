Covid: a breve trasferimento ospiti microcomunità Variney

A breve cominceranno i trasferimenti degli ospiti della microcomunità di Variney verso altre strutture, per permettere la trasformazione dell'edificio in centro Covid. Lo ha annunciato l'Assessore alla Sanità, Roberto Barmasse. "Per alleggerire la pressione sull'ospedale - spiega - abbiamo dovuto individuare sedi esterne dove destinare i pazienti che non hanno più l'esigenza di essere ospedalizzati ma che, comunque, devono rimanere isolati. Nella struttura di Variney, in particolare, verranno collocati i pazienti positivi dimessi dal Parini che devono ancora mantenere il distanziamento sociale e per il quali comunque è ancora necessaria l'attenzione di operatori sanitari dedicati. Il definire nuove strutture a seconda della tipologia di pazienti e sulla base dell'evoluzione clinica del virus riteniamo sia importante, per tutelare tutta la comunità e per garantire una migliore assistenza a tutti".

"Nei prossimi giorni - dichiarano il Presidente della Regione Erik Lavevaz e l'Assessore Barmasse - proseguirà lo studio per addivenire all'individuazione di altre strutture da adibire all'emergenza Covid.

L'emergenza attuale ci impone determinate scelte. Siamo purtroppo in una fase nella quale sono necessari l'impegno e la collaborazione di tutti. I ricoveri nel presidio di viale Ginevra devono essere di pazienti con sintomatologie acute legate del virus, perché l'ospedale deve riuscire, anche i questa fase emergenziale, ad avere la possibilità di occuparsi dei pazienti che hanno bisogno di cure e interventi non legati alla pandemia. Tutti coloro che sono positivi al Covid-19, in forma asintomatica o paucisintomatica, devono essere assistiti in altre strutture. Per questo stiamo definendo ulteriori accordi con la Clinica di Saint-Pierre e approfondendo il monitoraggio per valutare la possibilità di avere ''alberghi assistiti'', ovvero strutture alberghiere idonee per il ricovero di pazienti Covid che non necessitano di specifiche cure sanitarie ma che, allo stesso tempo, non possono ancora fare ritorno al proprio domicilio".