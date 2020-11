Bonus mobilità: Aosta inserita in piattaforma nazionale

Dopo il caos registrato nelle prime ore di oggi, Aosta è stata inserita nella piattaforma nazionale del Ministero dell'Ambiente (www.buonomobilita.it) per la richiesta del bonus mobilità per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Nella fase di partenza del click day gli utenti aostani non hanno potuto inoltrare la domanda perché non era presente l'opzione relativa ad Aosta. La Giunta regionale ha preso quindi contatti con il Ministero e ha informato immediatamente i Parlamentari valdostani. Da quanto riferito dalla Regione, l'azienda incaricata non avrebbe inserito correttamente i comuni di Aosta, Verbania e Carbonia.

"Il Ministero dell'Ambiente - riferisce una nota dell'assessorato all'Ambiente - ha comunicato di aver risolto il problema".