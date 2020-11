Incidenti stradali 2019, più feriti ma meno morti in V. d'Aosta

Più incidenti, più feriti, ma meno decessi sulle strade della Valle d'Aosta. E' il bilancio che emerge dai dati diffusi oggi dall'Istat. Nel 2019, gli incidenti sono stati infatti 313, +17,2 per cento rispetto al 2018. I feriti 438, il 12 per cento in più rispetto all'anno precedente.



Diminuiscono i decessi: sono stati 4, un terzo delle vittime del 2018. Il costo dell'incidentalità con danni alle persone è stimato per la regione in quasi 28 milioni (222,5 euro pro capite) su un totale di quasi 17 miliardi di euro per l'intero territorio nazionale (279,5 euro pro capite).