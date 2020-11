Cinema:Bollywood torna in V. d'Aosta per riprese Radhe Shyam

(ANSA) - AOSTA, 02 NOV - Bollywood torna in Valle d'Aosta: una megaproduzione indiana dal titolo Radhe Shyam è infatti nella regione per ambientare alcune delle scene più romantiche del film che vede protagonista le star Prahbas (il suo ultimo film, Bahubaali 2 è il più grande incasso al botteghino della storia del cinema indiano) e Pooja Hegde, tra le attrici indiane più note anche a livello internazionale.

Radhe Shyam è diretto da Radha Krishna e racconta una storia d'amore ambientata negli anni Settanta, interamente realizzata in Italia. La produzione ha infatti girato a Torino per poi spostarsi in Valle d'Aosta per gli ultimi giorni di riprese.

Dopo giorni di sopralluoghi, la produzione ha scelto di girare a La Thuile nella località di Petosan, a Breuil Cervinia, sia a Plan Maison, (raggiunta con elicotteri) che al Lago Blu, e sul prato di Sant'Orso a Cogne.

"Il cinema indiano ha spesso scelto la nostra regione grazie al lavoro del produttore esecutivo Ivano Fucci di ODU Movies srl, che ama la Valle d'Aosta e con il quale abbiamo un rapporto che risale ormai all'anno di istituzione della nostra fondazione; dal 2011 ad oggi questo è infatti il decimo film indiano che si gira in valle", spiega la direttrice di Film Commission Vallée d'Aoste Alessandra Miletto. "Questa è sicuramente la produzione più importante che abbiamo avuto finora, sia per la fama delle star coinvolte che per la dimensione produttiva", aggiunge Miletto. (ANSA).