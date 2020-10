Morto Osvaldo Naudin, cordoglio Regione Valle d'Aosta

Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, anche a nome della giunta, esprime le più sentite condoglianze per la morte di Osvaldo Naudin, ex sindaco di Introd.

"La Valle d'Aosta - dichiara Lavevaz - oggi perde un grande amministratore e un grande uomo. Osvaldo Naudin è stato un amico prodigo di consigli nei miei primi passi da sindaco, tanti anni fa, e un grande esempio di coerenza e di passione nella sua attività politica che porterò sempre con me. Le più sentite condoglianze alla moglie Renée e ai suoi figli Alice e Emile".