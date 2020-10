Covid, presidente Vda istituisce Unità supporto emergenza

(ANSA) - AOSTA, 31 OTT - Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, ha costituito con decreto, su proposta del capo di gabinetto, l'"Unità di supporto e di coordinamento per l'emergenza Covid-19".

E' formata dall'assessore alla Sanità, che "si avvale anche del dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria", dal presidente del Cpel o da un suo rappresentante, dal coordinatore del dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco, dal direttore sanitario dell'Usl, dal coordinatore sanitario per l'emergenza Covid-19 e da eventuali altri soggetti, invitati dal presidente della Regione, che la presiede e che "si avvale anche del capo di gabinetto della presidenza della Regione, dell'avvocato dirigente dell'avvocatura regionale e del coordinatore del dipartimento legislativo e aiuti di Stato".

"Ferma restando la validità dell'attuale modello organizzativo per la gestione dell'emergenza", si legge nel decreto firmato venerdì 30 ottobre, l'obiettivo dell'Unità di supporto e coordinamento è di "coadiuvare il presidente della Regione e gli altri attori interessati nelle attività e nelle decisioni di carattere strategico e operativo". L'organismo si propone quindi di "promuovere il migliore raccordo e le migliori sinergie tra tutti i soggetti interni alla Regione, ma anche esterni come enti locali, forze dell'ordine o altri portatori di interessi, offrire supporto per le questioni legislative, legali e prefettizie, valutare eventuali interventi migliorativi dell'organizzazione". (ANSA).