Covid: altri 104 casi in Valle d'Aosta, due i decessi

(ANSA) - AOSTA, 31 OTT - Sono 104 i casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta, a fronte di 244 persone sottoposte a tampone. Il totale dei contagiati attuali sale a 1.813, di cui 1.660 in isolamento domiciliare, 146 (+19 rispetto a venerdì 30 ottobre) ricoverati nei reparti dell'ospedale Parini e nella clinica di Saint-Pierre e altri sette in terapia intensiva. Si registrano altri due decessi, uno in ospedale e uno sul territorio, che portano il totale nella seconda ondata di contagi a 22 (168 dall'inizio della pandemia). I guariti sono sei, portando il totale a 1.258. I dati emergono dal bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione Valle d'Aosta. (ANSA).