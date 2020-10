Scomparso a Pré-Saint-Didier, ricerche in corso

Sono scattate stamane le ricerche da parte di soccorritori e forze dell'ordine di Angelo Brunod, di 42 anni, di Pré-Saint-Didier. L'auto è stata ritrovata parcheggiata nella zona di Courmaison, più a monte rispetto alla sua abitazione. Di professione portiere notturno in un albergo a Courmayeur (attualmente chiuso), l'uomo vive da solo. Il suo cellulare non risulta raggiungibile. A segnalare la sua scomparsa, che risalirebbe ad alcuni giorni fa, è stato il fratello, che non riusciva più a contattarlo.