Covid: altri due decessi in ospedale, aumentano ricoveri

Continuano ad aumentare i ricoveri di pazienti Covid all'ospedale Parini di Aosta, dove hanno raggiunto quota 105. Tra la notte scorsa e la mattinata sono stati registrati altri due decessi nel nosocomio, portando il totale dall'inizio della pandemia a quota 164, di cui 18 nella seconda ondata di contagi.

Oltre ai ricoverati nella clinica di Saint-Pierre (che offre una trentina di posti per i positivi), nell'ospedale Parini ve ne sono otto in terapia intensiva, dieci nel reparto di Malattie infettive, 14 in Covid 1, 18 in Covid 2, 30 in Covid 3, 25 in Covid 4. Il reparto Covid 5 sarà allestito nel pomeriggio in Oncologia.